Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    На территории Зангиланского и Губадлинского районов создается Зангиланский агропарк

    Другие
    • 05 ноября, 2026
    • 15:50
    На территории Зангиланского и Губадлинского районов создается Зангиланский агропарк

    На территории Зангиланского и Губадлинского районов будет создан Зангиланский агропарк.

    Как сообщает Report, соответствующий указ о создании Зангиланского агропарка и внесении изменений в некоторые указы президента Азербайджанской Республики подписал президент Ильхам Алиев.

    Указом установлено, что Зангиланский агропарк представляет собой территорию, используемую для производства, переработки, упаковки конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и оказания услуг, включая хранение, сортировку и реализацию продукции путем применения современных технологий и методов, а также способствующую эффективной деятельности и развитию предпринимателей в данной сфере.

    Подготовка и реализация мер по организации деятельности, управлению и развитию Зангиланского агропарка, в том числе обеспечение участия в государственных мерах поддержки в этом направлении, осуществляются Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

    Указом также предусмотрено первоначальное выделение Агентству 500 тысяч манатов из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год, в целях организации деятельности Зангиланского агропарка, приведения его территории в пригодное для использования состояние, а также проведения проектных работ по созданию внешней и внутренней инфраструктуры.

    Кабинет министров Азербайджана должен в двухмесячный срок обеспечить передачу в постоянное пользование Агентства с правом сдачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 1424,55 гектара вблизи города Зангилан и 164,15 гектара вблизи села Татар Губадлинского района, проинформировав об этом президента Азербайджанской Республики.

    Министерство экономики Азербайджана с учетом предложений специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах должно в двухмесячный срок определить приоритетные направления по производимой и перерабатываемой в Зангиланском агропарке агропромышленной продукции и проинформировать президента Азербайджанской Республики.

    Согласно указу, совместно со специальным представительством президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Агентству будет оказана необходимая помощь в целях обеспечения создания внешней и внутренней инфраструктуры Зангиланского агропарка и оказания других услуг для эффективного осуществления там предпринимательской деятельности.

    Министерство финансов должно обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем Указе.

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    Zəngilan və Qubadlı rayonlarının ərazilərində Zəngilan Aqroparkı yaradılıb
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