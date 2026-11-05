Президент утвердил частично обновленный Регламент радиосвязи и приложения к нему
ИКТ
- 05 ноября, 2026
- 15:26
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложения к нему", принятого Милли Меджлисом 23 октября 2026 года.
Как сообщает Report, документ предусматривает утверждение "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложения к нему", принятого в рамках Заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, которая проходила с 20 ноября по 15 декабря 2023 года.
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