Президент утвердил частично обновленный Регламент радиосвязи и приложения к нему

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложения к нему", принятого Милли Меджлисом 23 октября 2026 года.

Как сообщает Report, документ предусматривает утверждение "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложения к нему", принятого в рамках Заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, которая проходила с 20 ноября по 15 декабря 2023 года.