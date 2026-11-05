Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент утвердил частично обновленный Регламент радиосвязи и приложения к нему

    ИКТ
    • 05 ноября, 2026
    • 15:26
    Президент утвердил частично обновленный Регламент радиосвязи и приложения к нему

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложения к нему", принятого Милли Меджлисом 23 октября 2026 года.

    Как сообщает Report, документ предусматривает утверждение "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложения к нему", принятого в рамках Заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, которая проходила с 20 ноября по 15 декабря 2023 года.

    Ильхам Алиев
    Prezident "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri"ni təsdiqləyib
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