İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Prezident "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri"ni təsdiqləyib

    İKT
    • 05 noyabr, 2026
    • 15:22
    Prezident Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələrini təsdiqləyib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev oktyabrın 23-də qəbul etdiyi "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri"nin təsdiq edilməsi qanunu imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla da, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 2023-cü il 20 noyabr – 15 dekabr tarixlərində baş tutmuş Ümumdünya Radiorabitə Konfransının Yekun Aktları ilə qəbul olunmuş "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri" Azərbaycan Respublikasının müvafiq bəyanatı ilə təsdiqlənib.

    İlham Əliyev Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
    Президент утвердил частично обновленный Регламент радиосвязи и приложения к нему
    Aliyev signs law approving revised ITU Radio Regulations
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