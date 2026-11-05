Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Узбекистан изучил опыт Азербайджана при совершенствовании системы госуслуг

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 15:30
    Узбекистан изучил опыт Азербайджана при совершенствовании системы госуслуг

    Узбекистан изучил опыт Азербайджана и ряда европейских стран при реформировании системы предоставления государственных услуг.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Узбекистана Нуъмон Мухаммадиев на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

    По его словам, в 2017 году ответственность за реализацию единой государственной политики в сфере госуслуг была возложена на министерство юстиции Узбекистана. Он отметил, что ведомство приступило к фундаментальному реформированию этой сферы, поскольку бюрократия, сложные процедуры и недостаточный обмен информацией между госорганами создавали трудности для граждан и коррупционные риски.

    "В ходе этого процесса мы изучили опыт Азербайджана, а также подробно рассмотрели практику многих европейских стран в рамках проекта "Дальнейшее совершенствование предоставления государственных услуг в Узбекистане", реализованного министерством юстиции в партнерстве с Программой развития ООН при поддержке Европейского союза", - сказал он.

    Мухаммадиев отметил, что одним из первых шагов стала оцифровка архивов органов записи актов гражданского состояния, содержавших более 80 млн записей о рождениях, браках и смертях с 1940 года. Это позволило внедрить единый идентификатор - персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ).

    По его словам, сегодня регистрация рождения в Узбекистане полностью осуществляется онлайн, более 80% государственных услуг доступны в электронном формате, а свыше 30 услуг предоставляются проактивно, без подачи заявления.

    "Мы отменили требование о предоставлении 150 видов сведений и документов: теперь государственные органы самостоятельно обмениваются данными между собой", - подчеркнул он.

    государственное управление Цифровая трансформация Цифровые госуслуги Организация Объединённых Наций (ООН) Азербайджано-узбекистанские отношения
    Özbəkistan dövlət xidmətləri sisteminin təkmilləşdirilməsində Azərbaycanın təcrübəsini öyrənib
    Uzbekistan draws on Azerbaijan's experience to reform public services
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:30
    Нацсобрание Франции отклонило проект бюджета, правительство может пойти на беспрецедентные меры
    Другие страны
    16:23
    Эльнур Мусаев: Рыболовные и аквакультурные хозяйства Азербайджана получат льготы на оборудование
    АПК
    16:09
    Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу
    Внешняя политика
    16:06
    Во Франции протестующие устроили погромы и пожары, полиция применила слезоточивый газ
    В регионе
    16:03
    В Азербайджане в 2027 году усилят налоговое администрирование
    Бизнес
    16:02
    Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в секторе ИКТ
    ИКТ
    16:02
    В Карабахе будут выделять земельные участки для развития рыбоводства
    АПК
    15:52
    Президент Азербайджана наградил группу представителей медиа
    Медиа
    15:50
    На территории Зангиланского и Губадлинского районов создается Зангиланский агропарк
    Другие
    Лента новостей