Узбекистан изучил опыт Азербайджана при совершенствовании системы госуслуг

Узбекистан изучил опыт Азербайджана и ряда европейских стран при реформировании системы предоставления государственных услуг.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Узбекистана Нуъмон Мухаммадиев на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

По его словам, в 2017 году ответственность за реализацию единой государственной политики в сфере госуслуг была возложена на министерство юстиции Узбекистана. Он отметил, что ведомство приступило к фундаментальному реформированию этой сферы, поскольку бюрократия, сложные процедуры и недостаточный обмен информацией между госорганами создавали трудности для граждан и коррупционные риски.

"В ходе этого процесса мы изучили опыт Азербайджана, а также подробно рассмотрели практику многих европейских стран в рамках проекта "Дальнейшее совершенствование предоставления государственных услуг в Узбекистане", реализованного министерством юстиции в партнерстве с Программой развития ООН при поддержке Европейского союза", - сказал он.

Мухаммадиев отметил, что одним из первых шагов стала оцифровка архивов органов записи актов гражданского состояния, содержавших более 80 млн записей о рождениях, браках и смертях с 1940 года. Это позволило внедрить единый идентификатор - персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ).

По его словам, сегодня регистрация рождения в Узбекистане полностью осуществляется онлайн, более 80% государственных услуг доступны в электронном формате, а свыше 30 услуг предоставляются проактивно, без подачи заявления.

"Мы отменили требование о предоставлении 150 видов сведений и документов: теперь государственные органы самостоятельно обмениваются данными между собой", - подчеркнул он.