Зехра Зюмрут Сельчук: Государства должны объединять усилия для решения общих проблем

Различия в уровне экономического развития и условиях отдельных стран требуют применения к устойчивому развитию подходов, учитывающих национальные и местные потребности.

Как передает Report, об этом заявила генеральный директор Центра статистических, экономических и социальных исследований и подготовки кадров для исламских стран (SESRIC) Зехра Зюмрут Сельчук на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

По ее словам, многие современные вызовы невозможно преодолеть усилиями отдельных государств или учреждений: "Они требуют координации, изучения передового опыта других стран-членов, обмена знаниями и опытом".

Сельчук отметила, что международная солидарность позволяет государствам учиться друг у друга, укреплять институциональные механизмы и совместно реагировать на общие проблемы.

Она также подчеркнула, что современные вызовы предполагают лидерство, способное направлять государственные институты в процессе изменений и превращать долгосрочные цели в согласованные действия.

По ее словам, государственные учреждения должны не только реагировать на существующие проблемы, но и предвидеть будущие вызовы, адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и создавать условия для инноваций.

Глава SESRIC также подчеркнула, что надлежащее управление и подотчетность являются ключевыми приоритетами Организации исламского сотрудничества (ОИС).