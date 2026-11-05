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    Зехра Зюмрут Сельчук: Государства должны объединять усилия для решения общих проблем

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 15:36
    Зехра Зюмрут Сельчук: Государства должны объединять усилия для решения общих проблем

    Различия в уровне экономического развития и условиях отдельных стран требуют применения к устойчивому развитию подходов, учитывающих национальные и местные потребности.

    Как передает Report, об этом заявила генеральный директор Центра статистических, экономических и социальных исследований и подготовки кадров для исламских стран (SESRIC) Зехра Зюмрут Сельчук на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

    По ее словам, многие современные вызовы невозможно преодолеть усилиями отдельных государств или учреждений: "Они требуют координации, изучения передового опыта других стран-членов, обмена знаниями и опытом".

    Сельчук отметила, что международная солидарность позволяет государствам учиться друг у друга, укреплять институциональные механизмы и совместно реагировать на общие проблемы.

    Она также подчеркнула, что современные вызовы предполагают лидерство, способное направлять государственные институты в процессе изменений и превращать долгосрочные цели в согласованные действия.

    По ее словам, государственные учреждения должны не только реагировать на существующие проблемы, но и предвидеть будущие вызовы, адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и создавать условия для инноваций.

    Глава SESRIC также подчеркнула, что надлежащее управление и подотчетность являются ключевыми приоритетами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    государственное управление Устойчивое развитие Организация Объединённых Наций (ООН) Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    Zehra Zümrüt Selçuk: Dövlətlər ümumi problemlərin həlli üçün səylərini birləşdirməlidir
    SESRIC director general highlights tailored approaches to sustainable development
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