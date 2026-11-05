İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Zehra Zümrüt Selçuk: Dövlətlər ümumi problemlərin həlli üçün səylərini birləşdirməlidir

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 15:54
    Zehra Zümrüt Selçuk: Dövlətlər ümumi problemlərin həlli üçün səylərini birləşdirməlidir

    Ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsindəki və şəraitindəki fərqlər dayanıqlı inkişafa milli və yerli ehtiyacları nəzərə alan yanaşmaların tətbiqini tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam Ölkələri üçün Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqat və Təlim Mərkəzinin (SESRIC) baş direktoru Zehra Zümrüt Selçuk Bakıda keçirilən "BMT İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti: Gələcəyə Hazır Təsisatların İnkişafı" adlı beynəlxalq tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bir çox müasir çağırışları ayrı-ayrı dövlətlərin və ya qurumların səyləri ilə dəf etmək mümkün deyil: "Onlar əlaqələndirməni, digər üzv ölkələrin qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsini, bilik və təcrübə mübadiləsini tələb edir".

    Z.Selçuk qeyd edib ki, beynəlxalq həmrəylik dövlətlərə bir-birindən öyrənməyə, institusional mexanizmləri gücləndirməyə və ümumi problemlərə birgə reaksiya verməyə imkan verir.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, müasir çağırışlar dövlət təsisatlarını dəyişikliklər prosesində istiqamətləndirməyə və uzunmüddətli hədəfləri əlaqələndirilmiş fəaliyyətə çevirməyə malik olan liderlik tələb edir.

    Onun sözlərinə görə, dövlət qurumları təkcə mövcud problemlərə reaksiya verməməli, həm də gələcək çağırışları əvvəlcədən görməli, dəyişən şəraitə uyğunlaşmalı və innovasiyalar üçün şərait yaratmalıdır.

    SESRIC rəhbəri həmçinin vurğulayıb ki, düzgün idarəetmə və hesabatlılıq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) əsas prioritetləridir.

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Зехра Зюмрут Сельчук: Государства должны объединять усилия для решения общих проблем
    SESRIC director general highlights tailored approaches to sustainable development
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:41
    Dünya Bankı: Avropada borcun artması fonunda Azərbaycan xarici borcunu azaldıb
    Maliyyə
    09:39
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bir oyunla start veriləcək
    Komanda
    09:35
    Bakıda yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
    Hadisə
    09:30
    Azərbaycan UEFA reytinqində 24-cü pillədəki mövqeyini qoruyub
    Futbol
    09:26
    Foto
    Azərbaycan və Ukrayna Fəaliyyət Planını qəbul edib
    Energetika
    09:23
    Fatmayıda partlayış olub, iki nəfər xəsarət alıb
    Hadisə
    09:13
    Azərbaycan Premyer Liqasında XI tura start verilir
    Futbol
    09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti