Zehra Zümrüt Selçuk: Dövlətlər ümumi problemlərin həlli üçün səylərini birləşdirməlidir
- 05 noyabr, 2026
- 15:54
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsindəki və şəraitindəki fərqlər dayanıqlı inkişafa milli və yerli ehtiyacları nəzərə alan yanaşmaların tətbiqini tələb edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam Ölkələri üçün Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqat və Təlim Mərkəzinin (SESRIC) baş direktoru Zehra Zümrüt Selçuk Bakıda keçirilən "BMT İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti: Gələcəyə Hazır Təsisatların İnkişafı" adlı beynəlxalq tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, bir çox müasir çağırışları ayrı-ayrı dövlətlərin və ya qurumların səyləri ilə dəf etmək mümkün deyil: "Onlar əlaqələndirməni, digər üzv ölkələrin qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsini, bilik və təcrübə mübadiləsini tələb edir".
Z.Selçuk qeyd edib ki, beynəlxalq həmrəylik dövlətlərə bir-birindən öyrənməyə, institusional mexanizmləri gücləndirməyə və ümumi problemlərə birgə reaksiya verməyə imkan verir.
O, həmçinin vurğulayıb ki, müasir çağırışlar dövlət təsisatlarını dəyişikliklər prosesində istiqamətləndirməyə və uzunmüddətli hədəfləri əlaqələndirilmiş fəaliyyətə çevirməyə malik olan liderlik tələb edir.
Onun sözlərinə görə, dövlət qurumları təkcə mövcud problemlərə reaksiya verməməli, həm də gələcək çağırışları əvvəlcədən görməli, dəyişən şəraitə uyğunlaşmalı və innovasiyalar üçün şərait yaratmalıdır.
SESRIC rəhbəri həmçinin vurğulayıb ki, düzgün idarəetmə və hesabatlılıq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) əsas prioritetləridir.