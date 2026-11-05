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    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования

    Армия
    • 05 ноября, 2026
    • 15:36
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования

    Делегация во главе с первым заместителем начальника Национальной академии обороны Грузии полковником Имедой Гвритшвили находится с официальным визитом в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, визит состоялся в соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества на 2026 год между министерствами обороны.

    В Институте военного управления грузинская делегация встретилась с ректором института полковником Эльнуром Алескерли.

    На встрече была предоставлена подробная информация о проведенных реформах в системе военного образования Азербайджана, о проделанной работе и достигнутых результатах.

    Стороны также провели обмен мнениями о возможностях сотрудничества в сфере военного образования.

    Азербайджано-грузинские отношения Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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