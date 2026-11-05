Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования

Делегация во главе с первым заместителем начальника Национальной академии обороны Грузии полковником Имедой Гвритшвили находится с официальным визитом в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, визит состоялся в соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества на 2026 год между министерствами обороны.

В Институте военного управления грузинская делегация встретилась с ректором института полковником Эльнуром Алескерли.

На встрече была предоставлена подробная информация о проведенных реформах в системе военного образования Азербайджана, о проделанной работе и достигнутых результатах.

Стороны также провели обмен мнениями о возможностях сотрудничества в сфере военного образования.