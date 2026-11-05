Азербайджан за 10 мес. собрал более 5 млрд манатов по обязательному соцстрахованию

В Азербайджане поступления по обязательным взносам на государственное социальное страхование в январе-октябре 2026 года составили 5 млрд 672,8 млн манатов, что на 297,1 млн манатов превысило прогноз.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, поступления по внебюджетным организациям за этот период превысили 3 млрд 838,5 млн манатов.

За отчетный период поступления по взносам на страхование от безработицы составили около 201,5 млн манатов, превысив прогноз на 8,3 млн манатов. Поступления по внебюджетным организациям составили 156,5 млн манатов.

Объем поступлений по взносам на обязательное медицинское страхование превысил 849,3 млн манатов, что на 20,4 млн манатов выше прогноза. Поступления по внебюджетным организациям составили около 570,9 млн манатов.