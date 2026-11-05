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    Во Франции проходит новая волна протестов и забастовок с участием студентов и профсоюзов

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 15:40
    Во Франции проходит новая волна протестов и забастовок с участием студентов и профсоюзов

    Во Франции в четверг, 5 ноября, проходят массовые протесты и забастовки с участием студентов, школьников, профсоюзов и представителей движения "желтых жилетов".

    Как сообщает европейское бюро Report, акции охватили ряд французских городов, включая Марсель, Лион, Тулузу, Тур и Париж.

    В столице демонстрация запланирована на 14:00 по местному времени с отправлением от площади Республики.

    По данным Министерства высшего образования Франции, к полудню нарушения в работе были зафиксированы примерно в трети учреждений высшего образования страны- 60 из 184.

    В то же время студенческие и школьные профсоюзы заявили о мобилизации в 90% из примерно 70 университетов Франции, а также о прекращении работы около 1 тыс. из 3,7 тыс. лицеев.

    В Марселе в демонстрации, начавшейся утром, приняли участие школьники, студенты, докеры, медицинские работники, адвокаты и представители сектора культуры.

    Участники протестов выступают по широкому кругу вопросов, включая условия обучения, покупательную способность населения, защиту государственных услуг, полицейское насилие и противодействие росту влияния крайне правых сил.

    В городе Тур участники также связывают активизацию протестного движения с инцидентом в конце сентября, когда школьник потерял глаз в результате применения полицией оружия для стрельбы резиновыми пулями.

    Акции протеста Франция
    Fransada tələbələrlə həmkarlar ittifaqlarının iştirakı ilə yeni etiraz aksiyaları və tətillər keçirilir
    44 filmi
    44 filmi

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