Во Франции проходит новая волна протестов и забастовок с участием студентов и профсоюзов

Во Франции в четверг, 5 ноября, проходят массовые протесты и забастовки с участием студентов, школьников, профсоюзов и представителей движения "желтых жилетов".

Как сообщает европейское бюро Report, акции охватили ряд французских городов, включая Марсель, Лион, Тулузу, Тур и Париж.

В столице демонстрация запланирована на 14:00 по местному времени с отправлением от площади Республики.

По данным Министерства высшего образования Франции, к полудню нарушения в работе были зафиксированы примерно в трети учреждений высшего образования страны- 60 из 184.

В то же время студенческие и школьные профсоюзы заявили о мобилизации в 90% из примерно 70 университетов Франции, а также о прекращении работы около 1 тыс. из 3,7 тыс. лицеев.

В Марселе в демонстрации, начавшейся утром, приняли участие школьники, студенты, докеры, медицинские работники, адвокаты и представители сектора культуры.

Участники протестов выступают по широкому кругу вопросов, включая условия обучения, покупательную способность населения, защиту государственных услуг, полицейское насилие и противодействие росту влияния крайне правых сил.

В городе Тур участники также связывают активизацию протестного движения с инцидентом в конце сентября, когда школьник потерял глаз в результате применения полицией оружия для стрельбы резиновыми пулями.