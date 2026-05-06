    06 мая, 2026
    14:47
    Axios: Иран и США согласовали шаги для деэскалации конфликта

    Иран и США согласовали взаимные уступки в рамках прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой Axios.

    По данным американских источников, которые приводит агентство, Иран должен будет ввести мораторий на обогащение урана в рамках сделки с США о прекращении конфликта. США в ответ согласятся снять санкции и разморозить миллиарды долларов из замороженных иранских фондов. Обе стороны по итогу снимут ограничения на транзит через Ормузский пролив.

    Axios сообщает, что ответ США ожидают ответ от Ирана в ближайшие 48 часов.

    Ни одна из сторон пока не прокомментировала данные сообщения на официальном уровне.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Иранская ядерная программа
    Axios": İran və ABŞ Hörmüz boğazındakı məhdudiyyətləri aradan qaldıra bilər

