Axios: Иран и США согласовали шаги для деэскалации конфликта

Иран и США согласовали взаимные уступки в рамках прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой Axios.

По данным американских источников, которые приводит агентство, Иран должен будет ввести мораторий на обогащение урана в рамках сделки с США о прекращении конфликта. США в ответ согласятся снять санкции и разморозить миллиарды долларов из замороженных иранских фондов. Обе стороны по итогу снимут ограничения на транзит через Ормузский пролив.

Axios сообщает, что ответ США ожидают ответ от Ирана в ближайшие 48 часов.

Ни одна из сторон пока не прокомментировала данные сообщения на официальном уровне.