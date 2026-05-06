Axios: Иран и США согласовали шаги для деэскалации конфликта
- 06 мая, 2026
- 14:47
Иран и США согласовали взаимные уступки в рамках прекращения конфликта на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой Axios.
По данным американских источников, которые приводит агентство, Иран должен будет ввести мораторий на обогащение урана в рамках сделки с США о прекращении конфликта. США в ответ согласятся снять санкции и разморозить миллиарды долларов из замороженных иранских фондов. Обе стороны по итогу снимут ограничения на транзит через Ормузский пролив.
Axios сообщает, что ответ США ожидают ответ от Ирана в ближайшие 48 часов.
Ни одна из сторон пока не прокомментировала данные сообщения на официальном уровне.
