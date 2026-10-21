В Германии и Бельгии отключили сайты из-за уязвимостей PHP

Ряд государственных учреждений, больниц и университетов в Германии, а также министерство иностранных дел Бельгии временно отключили свои интернет-ресурсы из-за угрозы кибератак с использованием критических уязвимостей в языке программирования PHP.

Как передает Report со ссылкой на германский телеканал n-tv, выявленные уязвимости позволяют хакерам удаленно запускать вредоносный код на серверах без авторизации, получать контроль над сайтами и похищать конфиденциальные данные.

В Германии временно отключили, в частности, сайты федеральной земли Баден-Вюртемберг, города Майнца и берлинской клиники "Шарите". Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии оценило угрозу как чрезвычайно высокую.

МИД Бельгии также сообщил в соцсети X о временном отключении своих сайтов в качестве меры предосторожности. При этом бельгийские системы кибербезопасности пока не зафиксировали атак на местные сайты с использованием выявленных уязвимостей.

Разработчики PHP 21 октября выпустили обновления, устраняющие проблемы. Специалисты рекомендуют администраторам сайтов незамедлительно установить исправления. Информация об уязвимостях преждевременно попала в открытый доступ, что усилило опасения по поводу возможных атак.