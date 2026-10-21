По БТД через Турцию транспортировано около 144 млн баррелей нефти
Энергетика
- 21 октября, 2026
- 20:28
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В январе-сентябре 2026 года по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 143,971 млн баррелей нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.
Согласно данным, это на 12,216 млн баррелей или 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В сентябре через трубопровод транспортировано 16,078 млн баррелей нефти, что на 659 тыс. баррелей или 3,9% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.
Напомним, что в 2025 году по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 206,434 млн баррелей нефти.
Türkiyə ərazisi ilə 9 ayda 144 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub
BTC oil shipments through Türkiye fall 7.8% in January–September
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