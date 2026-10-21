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    Türkiyə ərazisi ilə 9 ayda 144 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub

    Energetika
    • 21 oktyabr, 2026
    • 19:36
    Türkiyə ərazisi ilə 9 ayda 144 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 143,971 milyon barel neft nəql edilib.

    Bu barədə "Report" Türkiyənin BOTAŞ şirkətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 12,216 milyon barel və ya 7,8 % azdır.

    Təkcə sentyabr ayında isə bu kəmər vasitəsilə 16,078 milyon barel neft nəql edilib ki, bu da 2025-ci ilin eyni ayı ilə müqayisədə 659 min barel və ya 3,9 % azdır.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri vasitəsilə 206,434 milyon barel neft nəql edilib.

    Qeyd edək ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti də nəql olunur.

    Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri Neft ixracı BOTAŞ Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG)
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