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    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 20:25
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе

    В рамках визита в Узбекистан вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 21 октября ознакомилась в Самарканде с деятельностью Государственной специализированной многопрофильной дошкольной образовательной организации и реабилитационного центра İmkon.

    Как сообщает Report, Лейла Алиева была проинформирована об образовательных, медицинских и социально-реабилитационных услугах, оказываемых детям в центрах.

    Было отмечено, что в центрах İmkon предоставляется комплекс услуг, включающий специализированное дошкольное образование, коррекционные занятия, медицинскую и социальную реабилитацию, а также поддержку семей. Все занятия, процедуры и реабилитационные программы являются бесплатными.

    Дошкольные отделения рассчитаны на 150 детей. Здесь обеспечиваются обучение, коррекционные занятия и пятиразовое питание для детей в возрасте 2-7 лет.

    В ходе ознакомления Лейле Алиевой были представлены специально оборудованные кабинеты, реабилитационные залы, зоны сенсорной интеграции и акватерапии, а также другие услуги, направленные на развитие детей. С детьми работают педиатры, ортопеды, реабилитологи, психологи, логопеды и дефектологи.

    Было подчеркнуто, что основная цель проекта заключается в обеспечении доступности качественных услуг для детей, нуждающихся в особой заботе.

    В сети центров в 2025 году было проведено более 546 тысяч занятий и процедур. А в 2019-2025 годы их общее количество составило около 1,5 миллиона.

    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе
    Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе

    Лейла Алиева Самарканд Азербайджано-узбекистанские отношения
    Фото
    Leyla Əliyeva xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün yaradılan mərkəzlərin fəaliyyəti ilə tanış olub
    MiniBoss
    MiniBoss

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