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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 20:08
    Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

    21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили азербайджано-турецкие двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на братских отношениях, продолжит развиваться и выйдет на еще более высокий уровень.

    Президент Турции еще раз поздравил с 35-й годовщиной восстановления государственной независимости Азербайджана и пригласил президента Ильхама Алиева на предстоящий в Анкаре 13-й Саммит Организации тюркских государств.

    Президент Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за телефонный звонок и поздравления по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана.

    Глава нашего государства, в свою очередь, выразил уверенность в том, что азербайджано-турецкие братские отношения будут успешно развиваться и впредь.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджано-турецкие отношения
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib
    Recep Tayyip Erdogan calls Ilham Aliyev
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