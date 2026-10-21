İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 19:45
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Azərbaycan-Türkiyə ikitərəfli münasibətlərini, regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.

    Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan ilə Türkiyə arasında qardaşlıq münasibətlərinə əsaslanan əməkdaşlığın bundan sonra da daha yüksək səviyyəyə qalxacağına əminliyini ifadə edib.

    Türkiyə Prezidenti Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə təbriklərini bir daha çatdırıb və Prezident İlham Əliyevi Ankarada keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü Zirvə Görüşünə dəvət edib.

    Prezident İlham Əliyev telefon zənginə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə təbriklərinə görə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkürünü bildirib.

    Dövlətimizin başçısı öz növbəsində Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    Türkiyə Cümhuriyyəti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
    Recep Tayyip Erdogan calls Ilham Aliyev
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:11
    Tomas Şteli: Ciddi sınaqlarla üzləşdiyimiz dövrdə BMT-nin fəaliyyəti əhəmiyyətini qoruyur
    Xarici siyasət
    20:07
    Azərbaycan mebel idxalına çəkdiyi xərci 22 %-dən çox azaldıb
    Biznes
    19:48
    Şlapaçenko: BMT-nin dəyərli tərəfdaşı olan Azərbaycan həmişə çoxtərəfliliyi dəstəkləyir
    Xarici siyasət
    19:45
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib
    Xarici siyasət
    19:39
    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan BMT-nin fəal və məsuliyyətli üzvü kimi öz rolundan qürur duyur
    Xarici siyasət
    19:38
    Pezeşkian: Tramp İranın neft-qazını istəyir
    Region
    19:36
    Türkiyə ərazisi ilə 9 ayda 144 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub
    Energetika
    19:34
    Bakıda 25 il əvvəl qadını öldürən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
    19:22
    "SOCAR Türkiyə" beynəlxalq banklardan 1,6 milyard dollar həcmində yenidən maliyyələşmə cəlb edib
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti