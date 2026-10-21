Хаменеи и Галибаф обсудили политику США в отношении Ирана
В регионе
- 21 октября, 2026
- 20:39
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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провел встречу с председателем парламента страны Мохаммадом Багером Галибафом, в ходе которой стороны обсудили текущую политику США и Израиля в отношении Тегерана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление, опубликованное Моджтабой Хаменеи в социальной сети X.
В ходе переговоров были детально рассмотрены последние события в контексте военного, экономического и когнитивного противостояния с США и Израилем. Кроме того, участники встречи обсудили меры по укреплению оборонного и экономического потенциала страны, а также ключевую роль депутатов Исламского консультативного совета в поддержании социальной сплоченности и национального единства.
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