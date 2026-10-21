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    Xamenei ilə Qalibaf ABŞ-nin İrana qarşı yürütdüyü siyasəti müzakirə ediblər

    Region
    • 21 oktyabr, 2026
    • 20:19
    Xamenei ilə Qalibaf ABŞ-nin İrana qarşı yürütdüyü siyasəti müzakirə ediblər

    İranın Ali rəhbəri Müctəba Xamenei parlamentin sədri Məhəmməd Baqir Qalibafla görüşüb və ABŞ ilə İsrailin Tehrana qarşı yürütdüyü siyasəti müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə M. Xameneinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı bəyanatda qeyd olunub.

    "Bu görüşdə Amerika ilə İsrailin hərbi, iqtisadi və koqnitiv müharibəsindəki son hadisələr araşdırılıb, ölkənin güc elementlərinin gücləndirilməsi, İslam Şurası Məclisi nümayəndələrinin sosial həmrəyliyin və milli birliyin qorunmasındakı effektiv rolu müzakirə edilib", - bəyanatda bildirilib.

    Müctəba Xamenei Məhəmməd Baqir Qalibaf ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Хаменеи и Галибаф обсудили политику США в отношении Ирана
    MiniBoss
    MiniBoss

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