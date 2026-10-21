Азербайджан и Италия подписали совместную декларацию по критически важному сырью.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономического развития Италии Адольфо Урсо в соцсетях.

По его словам, стратегическое партнерство двух стран предполагает расширение сотрудничества за пределы энергетического сектора и привлечение азербайджанских инвестиций в производственный сектор Италии. Он отметил, что стороны намерены развивать технологическое и промышленное партнерство в инновационных отраслях, включая искусственный интеллект и робототехнику.

"Совместная декларация по критически важным сырьевым материалам, подписанная сегодня с министром [экономики] Микаилом Джаббаровым на форуме Италия - Азербайджан, организованном при содействии Confindustria совместно с министерством предпринимательства и производства Италии (MIMIT) и министерством иностранных дел Италии, в присутствии президента Confindustria Эмануэле Орсини и министра Антонио Таяни, направлена именно на достижение этой цели", - заявил Урсо.

Он добавил, что речь идет об объединении азербайджанских ресурсов и итальянских компетенций для диверсификации поставок и стимулирования инвестиций на всех этапах производственной цепочки, в том числе при возможной поддержке Национального фонда Made in Italy.

"Азербайджан также может стать важным партнером в реализации проекта стратегического хранилища критически важного сырья, которое Италия предлагает создать в Порто-Маргере. Оно может стать первым пилотным объектом такого рода в Европе, призванным защитить итальянскую и европейскую промышленность от перебоев в поставках и укрепить стратегическую автономию", - добавил министр.