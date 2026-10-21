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    В Баку пройдет Азербайджано-итальянский бизнес-форум

    Бизнес
    • 21 октября, 2026
    • 20:45
    В Баку пройдет Азербайджано-итальянский бизнес-форум

    Италия и Азербайджан обсудили вопросы укрепления экономического и промышленного сотрудничества, а также подготовки к двустороннему бизнес-форуму, который в ближайшее время пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявила президент Итальяно-азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди.

    По ее словам, в связи с этим в Риме состоялась встреча в штаб-квартире Конфедерации итальянской промышленности (Confindustria).

    Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни, министр предпринимательства и Made in Italy Адольфо Урсо, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, а также представители ведущих государственных и частных компаний Азербайджана.

    Ожидается, что двусторонний бизнес-форум, который в ближайшее время пройдет в Баку, внесет вклад в расширение связей между деловыми кругами двух стран и определение новых возможностей для сотрудничества.

    Мануэла Тральди Адольфо Урсо Антонио Таяни Микаил Джаббаров Азербайджано-итальянские отношения
    Bakıda Azərbaycan-İtaliya Biznes Forumu keçiriləcək
    Italy, Azerbaijan discuss stronger economic and industrial ties
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