В Баку пройдет Азербайджано-итальянский бизнес-форум
- 21 октября, 2026
- 20:45
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Италия и Азербайджан обсудили вопросы укрепления экономического и промышленного сотрудничества, а также подготовки к двустороннему бизнес-форуму, который в ближайшее время пройдет в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявила президент Итальяно-азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди.
По ее словам, в связи с этим в Риме состоялась встреча в штаб-квартире Конфедерации итальянской промышленности (Confindustria).
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни, министр предпринимательства и Made in Italy Адольфо Урсо, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, а также представители ведущих государственных и частных компаний Азербайджана.
Ожидается, что двусторонний бизнес-форум, который в ближайшее время пройдет в Баку, внесет вклад в расширение связей между деловыми кругами двух стран и определение новых возможностей для сотрудничества.