В Баку пройдет Азербайджано-итальянский бизнес-форум

Италия и Азербайджан обсудили вопросы укрепления экономического и промышленного сотрудничества, а также подготовки к двустороннему бизнес-форуму, который в ближайшее время пройдет в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила президент Итальяно-азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди.

По ее словам, в связи с этим в Риме состоялась встреча в штаб-квартире Конфедерации итальянской промышленности (Confindustria).

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни, министр предпринимательства и Made in Italy Адольфо Урсо, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, а также представители ведущих государственных и частных компаний Азербайджана.

Ожидается, что двусторонний бизнес-форум, который в ближайшее время пройдет в Баку, внесет вклад в расширение связей между деловыми кругами двух стран и определение новых возможностей для сотрудничества.