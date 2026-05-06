Назначение нового советника Офиса президента Украины вызвало резонанс
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 14:38
В Украине назначен новый советник руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на эту должность назначен Сергей Тигипко, ранее занимавший пост вице-премьер-министра в правительстве бывшего президента Виктора Януковича.
Назначение вызвало широкий общественный резонанс и критику в Украине.
Отмечается, что информация о назначении появилась не в официальном сообщении, а после публикаций в СМИ.
