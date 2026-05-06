Ukraynada Prezident Ofisinə yeni müşavir təyinatı qalmaqal yaradıb
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 14:10
Ukraynada Prezident Ofisinin rəhbəri Kirik Budanova yeni müşavir təyin olunub.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bu posta keçmiş prezident Viktor Yanukoviçin yaxını, onun dövründə Baş nazirin müavini olmuş oliqarx Sergey Tiqipko təyin edilib.
Təyinat Ukrayna ictimaiyyətində geniş rezonansa və narazılığa səbəb olub.
Qeyd edilib ki, təyinat ictimaiyyətə açıqlanmadan, mətbuat yazdıqdan sonra aşkar edilib.
