İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Ukraynada Prezident Ofisinə yeni müşavir təyinatı qalmaqal yaradıb

    Digər ölkələr
    • 06 may, 2026
    • 14:10
    Ukraynada Prezident Ofisinə yeni müşavir təyinatı qalmaqal yaradıb

    Ukraynada Prezident Ofisinin rəhbəri Kirik Budanova yeni müşavir təyin olunub.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bu posta keçmiş prezident Viktor Yanukoviçin yaxını, onun dövründə Baş nazirin müavini olmuş oliqarx Sergey Tiqipko təyin edilib.

    Təyinat Ukrayna ictimaiyyətində geniş rezonansa və narazılığa səbəb olub.

    Qeyd edilib ki, təyinat ictimaiyyətə açıqlanmadan, mətbuat yazdıqdan sonra aşkar edilib.

    Kirill Budanov Ukrayna
    Назначение нового советника Офиса президента Украины вызвало резонанс

    Son xəbərlər

    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    15:34
    Foto

    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    15:20

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:20

    Məhəmməd Əl-Casir: "IsDB indiyədək Azərbaycandakı layihələrə 1,8 milyard dollar ayırıb"

    Maliyyə
    15:20

    "Aston Villa" Ferran Torresin transferi üzərində işləyir

    Futbol
    15:17

    Bəzi yerlərə intensiv yağış, Şahdağ və Daşkəsənə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    15:10

    AMB: Dollar əmanətlərinin sığortalanma faizinin dəyişməsində maraqlı deyilik

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti