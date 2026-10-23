Dövlət Bağçalı Azərbaycan səfirini qəbul edib
Xarici siyasət
- 23 oktyabr, 2026
- 19:58
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Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bağçalı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanovu qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, görüş barədə partiyanın "X" sosial media hesabında video paylaşılıb.
Azerbaycan Büyükelçisi Sayın Reşad ASLANOV, Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'yi ziyaret etti. https://t.co/ziTbpyXlZS— MHP (@MHP_Bilgi) October 23, 2026
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Dövlət Bağçalı Azərbaycan səfirini qəbul edibXarici siyasət