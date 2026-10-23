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    Dövlət Bağçalı Azərbaycan səfirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 19:58
    Dövlət Bağçalı Azərbaycan səfirini qəbul edib

    Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bağçalı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanovu qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, görüş barədə partiyanın "X" sosial media hesabında video paylaşılıb.

    Dövlət Bağçalı Rəşad Aslanov Milliyyətçi Hərəkat Partiyası
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    Dövlət Bağçalı Azərbaycan səfirini qəbul edib
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