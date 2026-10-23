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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Ucarda ilk dəfə "Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı" keçirilir

    ASK
    • 23 oktyabr, 2026
    • 11:06
    Ucarda ilk dəfə Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı keçirilir

    Ucar rayonunda ilk dəfə "Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı" təşkil olunub.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, festival Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzi və Ucar rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir.

    Festivalda Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov, Ucar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mənsur Məmmədov eləcə də nazirliyin tabeliyində olan qurumların nümayəndələri , kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər və fermerlər iştirak edir.

    Eyni zamanda, festival çərçivəsində media nümayəndələrinin iştirakı ilə rayon ərazisində yerləşən təsərrüfata baxış keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, festivalın keçirilməsində əsas məqsəd bölgənin aqrar potensialının nümayiş etdirilməsi, yerli fermerlərin dəstəklənməsi, çəltikçilik ənənələrinin inkişaf etdirilməsi və kənd təsərrüfatı sahəsində mövcud biznes imkanlarının tanıdılmasıdır.

    Ucarda ilk dəfə Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı keçirilir
    Ucarda ilk dəfə Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı keçirilir
    Ucarda ilk dəfə Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı keçirilir
    Ucarda ilk dəfə Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı keçirilir
    Ucarda ilk dəfə Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı keçirilir
    Ucarda ilk dəfə Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı keçirilir
    Ucarda ilk dəfə Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı keçirilir
    Ucarda ilk dəfə Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı keçirilir
    Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Aqrar İnnovasiya Mərkəzi Aqrar Biznes Festivalı Ucar
    44 filmi
    44 filmi

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