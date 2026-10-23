İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Tramp: ABŞ İranla müharibəni tez başa çatdıra və ya bütün nefti götürə bilər

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 19:20
    Tramp: ABŞ İranla müharibəni tez başa çatdıra və ya bütün nefti götürə bilər

    ABŞ İranla müharibəni tez başa çatdıra bilər, həmçinin bütün İran neftini götürə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evin yanında jurnalistlərə bəyan edib.

    "Biz İranla müharibəni çox tez başa çatdıra bilərdik. Sual ondadır ki, biz onu başa çatdırmaq, yoxsa rejimin süqut etməsinə imkan vermək istəyirik", - o deyib.

    Tramp, həmçinin bildirib ki, ABŞ İranın bütün neftini götürə bilər, lakin ətraflı açıqlama verməyib.

    O bildirib ki, ABŞ donanması Hörmüz boğazını İran üçün bağlayıb, halbuki digər ölkələr onun vasitəsilə neft daşımağa davam edirlər. Onun sözlərinə görə, keçən həftə boğaz vasitəsilə neft ixracının həcmi müharibədən əvvəlki göstəriciləri üstələyib.

    ABŞ Prezidenti iddia edib ki, İran pul çatışmazlığı yaşayır və inflyasiya ilə üzləşir. Bununla yanaşı, Trampın sözlərinə görə, Vaşinqton qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərə nail olur və münaqişəni dərhal başa çatdırmadan İranı daha da zəiflətmək imkanını nəzərdən keçirir.

    "Əslində keçən həftə biz həmişəkindən daha çox neft ixrac etdik, hətta müharibədən əvvəlkindən də çox", - Tramp vurğulayıb.

    Donald Tramp ABŞ-nin İrana zərbələri
    Трамп: США могут быстро завершить войну с Ираном или забрать всю нефть
    Trump: US сould quickly end war with Iran or take all its oil
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    20:56
    Fransada fəallar "Milli Birlik" liderinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər
    Digər ölkələr
    20:38
    Tramp ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqlarının tezliklə keçiriləcəyini açıqlayıb
    Digər ölkələr
    20:20
    Foto
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
    Futbol
    20:00
    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Qarabağ"la heç-heçə edib
    Futbol
    19:47
    Səudiyyə Ərəbistanında husilərin atdığı raket zərərsizləşdirilib, iki nəfər yaralanıb
    Digər ölkələr
    19:33
    Foto
    Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri beş medalla başa vurub
    Fərdi
    19:31
    Bəqai: ABŞ birtərəfli tələblərindən əl çəkmir
    Region
    19:27
    Foto
    U-17 yeniyetmələr arasında ne-vaza üzrə ACF Kubokunun ilk qalibləri müəyyənləşib
    Fərdi
    19:26
    Yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov dünya çempionu olub
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti