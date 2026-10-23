Tramp: ABŞ İranla müharibəni tez başa çatdıra və ya bütün nefti götürə bilər
- 23 oktyabr, 2026
- 19:20
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ABŞ İranla müharibəni tez başa çatdıra bilər, həmçinin bütün İran neftini götürə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evin yanında jurnalistlərə bəyan edib.
"Biz İranla müharibəni çox tez başa çatdıra bilərdik. Sual ondadır ki, biz onu başa çatdırmaq, yoxsa rejimin süqut etməsinə imkan vermək istəyirik", - o deyib.
Tramp, həmçinin bildirib ki, ABŞ İranın bütün neftini götürə bilər, lakin ətraflı açıqlama verməyib.
O bildirib ki, ABŞ donanması Hörmüz boğazını İran üçün bağlayıb, halbuki digər ölkələr onun vasitəsilə neft daşımağa davam edirlər. Onun sözlərinə görə, keçən həftə boğaz vasitəsilə neft ixracının həcmi müharibədən əvvəlki göstəriciləri üstələyib.
ABŞ Prezidenti iddia edib ki, İran pul çatışmazlığı yaşayır və inflyasiya ilə üzləşir. Bununla yanaşı, Trampın sözlərinə görə, Vaşinqton qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərə nail olur və münaqişəni dərhal başa çatdırmadan İranı daha da zəiflətmək imkanını nəzərdən keçirir.
"Əslində keçən həftə biz həmişəkindən daha çox neft ixrac etdik, hətta müharibədən əvvəlkindən də çox", - Tramp vurğulayıb.