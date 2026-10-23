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    Трамп: США могут быстро завершить войну с Ираном или забрать всю нефть

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 19:10
    Трамп: США могут быстро завершить войну с Ираном или забрать всю нефть

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут быстро завершить войну с Ираном, а также могут забрать всю иранскую нефть.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам у Белого дома.

    "Мы могли бы очень быстро закончить войну с Ираном. Вопрос в том, хотим ли мы завершить ее или позволить режиму пасть самостоятельно", - заявил Трамп.

    "Мы можем отобрать у них всю нефть", - добавил президент США.

    Трамп также заявил, что американский флот блокирует Ормузский пролив для Ирана, тогда как другие страны продолжают вывозить через него нефть. По его словам, на прошлой неделе объем вывоза нефти через пролив превысил довоенные показатели.

    Президент США утверждал, что Иран испытывает нехватку денежных средств и сталкивается с инфляцией. При этом, по словам Трампа, Вашингтон получает все, чего добивается, и рассматривает возможность дальнейшего ослабления Ирана без немедленного завершения конфликта.

    "На самом деле на прошлой неделе мы вывезли больше нефти, чем когда-либо, даже до войны", - подчеркнул Трамп.

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