İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Tramp seçkilərdə qələbə qazanacaqları təqdirdə demokratlara qarşı veto tətbiq edəcəyini deyib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 19:48
    Tramp seçkilərdə qələbə qazanacaqları təqdirdə demokratlara qarşı veto tətbiq edəcəyini deyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp respublikaçıların aralıq seçkilərdə qələbəsinə ümid bəslədiyini və fərqli nəticə olduğu təqdirdə veto hüququndan istifadə etməyə hazır olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bunu Ağ Evin qarşısında jurnalistlərə bildirib.

    "Düşünürəm ki, respublikaçılar qalib gələcək. Amma əgər sizin dediyin kimi siyasi dalana dirənmə yaranarsa, mən hər şeyə veto qoyacağam. Sonra demokratlar gəlib danışıqlar aparmaq istəyəcəklər. Beləliklə, biz həll yolu tapacağıq", - Tramp deyib.

    ABŞ lideri qeyd edib ki, bu cür vəziyyətlər nəticədə tərəfləri danışıqlara gətirib çıxarır.

    "Tarixə baxsanız, belə bir vəziyyət yarananda veto qoyulur. Sonra onlar gəlib soruşurlar ki, bunu necə edək - və razılaşma bağlanılır", - o əlavə edib.

    Qeyd edək ki, noyabrın 3-də ABŞ-də Konqresə aralıq seçkilər keçiriləcək. Amerikalı seçicilər Nümayəndələr Palatasının bütün 435 və Senatın 35 üzvünü müəyyən edəcəklər.

    Трамп пригрозил демократам массовым вето в случае их победы на выборах
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:56
    Fransada fəallar "Milli Birlik" liderinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər
    Digər ölkələr
    20:38
    Tramp ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqlarının tezliklə keçiriləcəyini açıqlayıb
    Digər ölkələr
    20:20
    Foto
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti matçını keçirib
    Futbol
    20:00
    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Qarabağ"la heç-heçə edib
    Futbol
    19:47
    Səudiyyə Ərəbistanında husilərin atdığı raket zərərsizləşdirilib, iki nəfər yaralanıb
    Digər ölkələr
    19:33
    Foto
    Azərbaycan millisi Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə turniri beş medalla başa vurub
    Fərdi
    19:31
    Bəqai: ABŞ birtərəfli tələblərindən əl çəkmir
    Region
    19:27
    Foto
    U-17 yeniyetmələr arasında ne-vaza üzrə ACF Kubokunun ilk qalibləri müəyyənləşib
    Fərdi
    19:26
    Yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov dünya çempionu olub
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti