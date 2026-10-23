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    Трамп пригрозил демократам массовым вето в случае их победы на выборах

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 19:40
    Трамп пригрозил демократам массовым вето в случае их победы на выборах

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на победу республиканцев на промежуточных выборах и готов использовать право вето в случае иного исхода.

    Как сообщает Report, об этом Трамп заявил журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос о возможном политическом тупике после выборов.

    "Думаю, республиканцы победят. Но если возникнет, как вы это называете, политический тупик, я буду накладывать вето на все. Затем придут демократы и захотят договориться. Так что мы найдем решение", - сказал Трамп.

    Американский лидер отметил, что подобные ситуации в итоге приводят стороны к переговорам.

    "Если посмотреть на историю, когда возникает такая ситуация, вы накладываете вето, вето, вето. Затем они приходят и спрашивают: "Как нам это сделать?" - и вы заключаете сделку", - добавил он.

    Отметим, 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцы изберут всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов.

    Дональд Трамп Конгресс США Промежуточные выборы
    Tramp seçkilərdə qələbə qazanacaqları təqdirdə demokratlara qarşı veto tətbiq edəcəyini deyib
    44 filmi
    44 filmi

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