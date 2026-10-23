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    Barro ABŞ və İran eskalasiyasının neft qiymətlərinə təsiri barədə danışıb

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 19:48
    Barro ABŞ və İran eskalasiyasının neft qiymətlərinə təsiri barədə danışıb

    ABŞ və İran arasında münaqişənin daha da gərginləşməsi heç bir tərəfə fayda gətirməyəcək və karbohidrogenlərin qiymətlərinə ciddi təsir göstərə bilər.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro İstanbulda jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yeni gərginlik, böyük ehtimalla, enerji resurslarının qiymətinə əhəmiyyətli təsir göstərəcək.

    Bəyanat Barronun Böyük Britaniya, Almaniya, Türkiyə, Misir, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanının XİN başçıları ilə görüşündən sonra səslənib.

    Jan-Noel Barro ABŞ-nin İrana zərbələri Neft qiymətləri Fransa
    Барро заявил о последствиях эскалации между США и Ираном для цен на нефть
    MiniBoss
    MiniBoss

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