Барро заявил о последствиях эскалации между США и Ираном для цен на нефть
Другие страны
- 23 октября, 2026
- 19:07
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Дальнейшая эскалация конфликта между США и Ираном не принесет никому выгоды и может привести к серьезным последствиям для цен на углеводороды.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро журналистам в Стамбуле.
По его словам, новое обострение, скорее всего, окажет значительное влияние на стоимость энергоресурсов.
Заявление прозвучало после встречи Барро с главами МИД Великобритании, Германии, Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.
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