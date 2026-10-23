Барро заявил о последствиях эскалации между США и Ираном для цен на нефть

Дальнейшая эскалация конфликта между США и Ираном не принесет никому выгоды и может привести к серьезным последствиям для цен на углеводороды.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро журналистам в Стамбуле.

По его словам, новое обострение, скорее всего, окажет значительное влияние на стоимость энергоресурсов.

Заявление прозвучало после встречи Барро с главами МИД Великобритании, Германии, Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.