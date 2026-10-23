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    Барро заявил о последствиях эскалации между США и Ираном для цен на нефть

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 19:07
    Барро заявил о последствиях эскалации между США и Ираном для цен на нефть

    Дальнейшая эскалация конфликта между США и Ираном не принесет никому выгоды и может привести к серьезным последствиям для цен на углеводороды.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро журналистам в Стамбуле.

    По его словам, новое обострение, скорее всего, окажет значительное влияние на стоимость энергоресурсов.

    Заявление прозвучало после встречи Барро с главами МИД Великобритании, Германии, Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.

    Жан-Ноэль Барро Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    44 filmi
    44 filmi

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