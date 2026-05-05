    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Baş icraçı direktoruna müavin təyin edilib

    Biznes
    • 05 may, 2026
    • 15:47
    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Baş icraçı direktoruna müavin təyin edilib

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqində Baş İcraçı direktorun müavini vəzifəsinə təyinat olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Dəyanət Sədullayevdir.

    O, təyinatı barədə özü məlumat verib.

    D.Sədullayev həm də "PAŞA Holdinq" MMC-nin baş direktorunun müavini və Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham Azerbaijan") prezidentidir.

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
