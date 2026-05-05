"Turan Tovuz"la oyunda zədələnən "Qarabağ"ın forvardı Musa Qurbanlı üçün mövsüm erkən bitib
Futbol
- 05 may, 2026
- 15:39
Misli Premyer Liqasının XXX turunda "Turan Tovuz"la oyunda zədələnən Musa Qurbanlının durumuna aydınlıq gəlib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ağdam təmsilçisinin Kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, hücumçu dizindən zədə alıb:
"2-3 həftə dizindən müalicə alacaq. Ondan sonra məşqlərə başlaya biləcək".
Xatırladaq ki, "Qarabağ" sözügedən matçda rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib. Misli Premyer Liqasında mövsümə mayın 24-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
20:57
"Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olubKomanda
20:57
Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıbDigər ölkələr
20:35
Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edirDigər ölkələr
20:29
Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirirDaxili siyasət
20:25
Foto
Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİBHərbi
20:17
Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölübDigər ölkələr
20:16
ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıbDigər ölkələr
20:10
İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdırDaxili siyasət
20:08
Video