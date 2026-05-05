    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Çin ABŞ-ni Kubaya qarşı sanksiyaları aradan qaldırmağa çağırıb

    Çin Vaşinqtonu embarqonu dərhal dayandırmağa və Kubaya qarşı sanksiyaları aradan qaldırmağa çağırıb, genişləndirilmiş tədbirlərin beynəlxalq münasibətlər normalarını ciddi şəkildə pozduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Çin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Qurumdan bildirilib ki, ABŞ Kubaya qarşı birtərəfli sanksiyaları gücləndirib.

    "Çin ABŞ-ni Kubaya qarşı embarqo və sanksiyaları, eləcə də hər cür məcburi təzyiq formalarını dərhal dayandırmağa çağırır", - bəyanatda qeyd edilib.

    Məlumatda vurğulanıb ki, bu tədbirlər Kuba xalqının yaşamaq və inkişaf etmək hüququnu pozur.

    Qurumdan, həmçinin bildirilib ki, Pekin Kubanın milli suverenliyi və təhlükəsizliyini qorumaqla bağlı səylərini dəstəkləyir və ölkənin daxili işlərinə müdaxiləyə qətiyyətlə qarşı çıxır.

    Китай призвал США снять санкции с Кубы

