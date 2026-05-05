    • 05 мая, 2026
    • 15:34
    Китай призвал США снять санкции с Кубы

    Китай призвал Вашингтон немедленно прекратить эмбарго и снять санкции с Кубы, заявив, что расширенные меры "серьезно нарушают" нормы международных отношений.

    В МИД отметили, что США усилили односторонние санкции против Кубы.

    "Китай призывает Соединенные Штаты немедленно прекратить эмбарго и санкции против Кубы, а также любые формы принудительного давления", - говорится в заявлении, где подчеркивается, что эти меры нарушают право кубинского народа на существование и развитие.

    В китайском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Пекин поддерживает усилия Кубы по защите национального суверенитета и безопасности и решительно выступает против вмешательства во внутренние дела страны.

    Пекин выразил поддержку острову после обострения напряженности между США и Кубой в январе, когда американские власти задержали экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, являвшегося давним союзником Гаваны.

    Китай Куба Санкции США против Кубы
    Çin ABŞ-ni Kubaya qarşı sanksiyaları aradan qaldırmağa çağırıb

