İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    • 05 may, 2026
    • 12:44
    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar çərçivəsində 18 şəxs və təşkilata qarşı məhdudiyyətlər tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Maliyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    Xüsusilə, "Alabuqa Start" proqramının bir sıra əməkdaşları məhdudiyyətlər siyahısına düşüb.

    Eyni zamanda bir sıra şirkətlər və Rusiya, Belarus və Fransa vətəndaşları sanksiyalara məruz qalıb.

    Bəyanatda bildirilib ki, sanksiyalara məruz qalan şəxslər və qurumlar "Ukraynada sabitliyin pozulmasına, xarici vətəndaşların cəlb edilməsində və PUA-ların istehsalında" iştirak edirlər. Sanksiyalara xarici aktivlərin dondurulması və Krallığa girişin qadağan edilməsi daxildir.

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar Böyük Britaniya
    Великобритания расширила санкции в отношении России

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti