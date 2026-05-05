    İran Hörmüz boğazından gəmilərin keçidi üçün yeni sistem tətbiq edir

    • 05 may, 2026
    • 22:34
    İran Hörmüz boğazından gəmilərin keçidi üçün yeni sistem tətbiq edir

    İran hakimiyyəti gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsi üçün yeni sistem işə salır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, artıq Hörmüz boğazından keçmək istəyən gəmilər İran rəsmilərini xəbərdar etdikdən sonra onlardan bu marşrut üzrə hərəkət qaydaları haqqında elektron mesaj almalıdırlar. İran tərəfinin yeni qaydaları ilə razılaşdıqdan sonra gəmilərə Hörmüz boğazından keçmək üçün tranzit icazəsi verilir.

    İcazələr yeni hakimiyyət orqanı tərəfindən veriləcək.

    Xatırladaq ki, 2026-cı il fevralın 28-də ABŞ və İsrail bir sıra şəhərlərə aviazərbələr endirərək İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib, ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrindəki hərbi bazalarına hücum edib.

    Aprelin 8-ə keçən gecə İran, ABŞ və onların müttəfiqləri ikihəftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar keçirilib. Uzun çəkən müzakirələrdən sonra tərəflər görüşü razılıq əldə etmədən başa çatdırıblar.

    ABŞ Tehrana təzyiq vasitəsi kimi İran limanlarının və Hörmüz boğazından keçidin blokadaya alındığını elan edib. İran bildirib ki, Hörmüz Fars körfəzi ölkələrinə gedən gəmilər üçün artıq bağlanıb. Regiondakı vəziyyət dünya enerji böhranına səbəb olub.

    Hörmüz boğazı İran
    Иран вводит новую систему прохода судов через Ормузский пролив
    Iran launches new system to regulate shipping through Strait of Hormuz

