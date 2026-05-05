Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иран вводит новую систему прохода судов через Ормузский пролив

    В регионе
    • 05 мая, 2026
    • 22:04
    Иран вводит новую систему прохода судов через Ормузский пролив

    Иранские власти вводят в действие новый механизм для прохождения судов через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом сообщило государственное телевидение исламской республики.

    По его сведениям, теперь суда, намеревающиеся пройти Ормузский пролив, после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения через данный маршрут. Приняв новые правила иранской стороны, суда получают транзитное разрешение на проход через Ормузский пролив.

    Отмечается, что подобные разрешения будут выдаваться новым органом власти.

    Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    İran Hörmüz boğazından gəmilərin keçidi üçün yeni sistem tətbiq edir
    Iran launches new system to regulate shipping through Strait of Hormuz

    Последние новости

    04:19

    Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров

    Другие страны
    03:52

    Вучич анонсировал запуск портала для жалоб на чиновников

    Другие страны
    03:24

    Два сотрудника школы погибли при нападении на учебное заведение в Бразилии

    Другие страны
    02:50
    Фото

    В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    02:45

    Армия Израиля заявила об обстреле со стороны "Хезболлах" в Южном Ливане

    Другие страны
    02:19

    США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Другие страны
    01:57

    UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось удару

    Другие страны
    01:23

    Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГ

    Другие страны
    01:00

    "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    Лента новостей