Иран вводит новую систему прохода судов через Ормузский пролив
- 05 мая, 2026
- 22:04
Иранские власти вводят в действие новый механизм для прохождения судов через Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом сообщило государственное телевидение исламской республики.
По его сведениям, теперь суда, намеревающиеся пройти Ормузский пролив, после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения через данный маршрут. Приняв новые правила иранской стороны, суда получают транзитное разрешение на проход через Ормузский пролив.
Отмечается, что подобные разрешения будут выдаваться новым органом власти.
