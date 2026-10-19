При нападении демонстрантов на полицейский участок в Албании пострадали 10 человек

Десять полицейских пострадали при нападении протестующих на отделение полиции в столице Албании Тиране.

Как передает Report со ссылкой на местное телеграфное агентство АТА, об этом сообщил начальник национальной полиции Албании Скендер Хита.

"Нападавшие в масках применили коктейли Молотова, пиротехнические средства, камни и другие тяжелые предметы, которые бросали в здание и сотрудников",- сказал он.

Беспорядки в столице Албании продолжаются с 13 октября. Акции протеста студентов против высоких цен на образование и плохих условий обучения переросли в столкновения с правоохранителями. Силовики применяют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. За время протестов в стране пострадали более 200 человек, среди которых более 130 сотрудников полиции.