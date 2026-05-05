Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Великобритания расширила санкции в отношении России

    Другие страны
    • 05 мая, 2026
    • 12:12
    Великобритания расширила санкции в отношении России

    Великобритания ввела ограничения против 18 лиц и организаций в рамках санкций в отношении России.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского Минфина.

    В частности, под ограничения попал ряд сотрудников международной программы для трудоустройства девушек "Алабуга Старт".

    Также под санкции попал ряд компаний и граждане РФ, Беларуси и Франции.

    В сообщении указывается, что попавшие под санкции физические и юридические лица причастны к "дестабилизации Украины, вербовке иностранных граждан и производству БПЛА". Санкции включают заморозку зарубежных активов и запрет на въезд в королевство.

    Санкции против РФ Великобритания
    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей