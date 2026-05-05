Великобритания расширила санкции в отношении России

Великобритания ввела ограничения против 18 лиц и организаций в рамках санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского Минфина.

В частности, под ограничения попал ряд сотрудников международной программы для трудоустройства девушек "Алабуга Старт".

Также под санкции попал ряд компаний и граждане РФ, Беларуси и Франции.

В сообщении указывается, что попавшие под санкции физические и юридические лица причастны к "дестабилизации Украины, вербовке иностранных граждан и производству БПЛА". Санкции включают заморозку зарубежных активов и запрет на въезд в королевство.