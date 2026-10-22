Ущерб Китаю от стихийных бедствий за 9 мес. составил $29,9 млрд
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 09:16
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Прямой экономический ущерб Китаю от стихийных бедствий за первые девять месяцев 2026 года составил 199,36 млрд юаней ($29,9 млрд).
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в четверг сообщило Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.
В ведомстве отметили, что среди стихийных бедствий были тайфуны, наводнения, сильные дожди и геологические катастрофы.
По данным министерства, в результате катастрофы в районе Непала и Тибета в августе погибли или пропали без вести 562 человека.
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