Ущерб Китаю от стихийных бедствий за 9 мес. составил $29,9 млрд

Прямой экономический ущерб Китаю от стихийных бедствий за первые девять месяцев 2026 года составил 199,36 млрд юаней ($29,9 млрд).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в четверг сообщило Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

В ведомстве отметили, что среди стихийных бедствий были тайфуны, наводнения, сильные дожди и геологические катастрофы.

По данным министерства, в результате катастрофы в районе Непала и Тибета в августе погибли или пропали без вести 562 человека.