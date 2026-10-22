Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ущерб Китаю от стихийных бедствий за 9 мес. составил $29,9 млрд

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 09:16
    Ущерб Китаю от стихийных бедствий за 9 мес. составил $29,9 млрд

    Прямой экономический ущерб Китаю от стихийных бедствий за первые девять месяцев 2026 года составил 199,36 млрд юаней ($29,9 млрд).

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в четверг сообщило Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

    В ведомстве отметили, что среди стихийных бедствий были тайфуны, наводнения, сильные дожди и геологические катастрофы.

    По данным министерства, в результате катастрофы в районе Непала и Тибета в августе погибли или пропали без вести 562 человека.

    Стихийные бедствия Китайская Народная Республика (КНР)
    China sees $30B in natural disaster losses in first 9 months
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    10:26
    Видео
    Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю
    Футбол
    10:26
    МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнер
    Внешняя политика
    10:26
    В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию
    Финансы
    10:24
    В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября
    Другие страны
    10:23
    МВФ ожидает более быстрое укрепление внешних позиций Азербайджана в 2026 году
    Бизнес
    10:20
    ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансам
    Финансы
    10:10
    Турпоток в Азербайджан сократился на 6%
    Туризм
    10:08
    МВФ: Рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%
    Финансы
    10:08
    Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожала
    Энергетика
    Лента новостей