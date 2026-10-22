Вернувшись во Францию ​​после трехдневной поездки, президент Эмманюэль Макрон созвал совещание с участием правоохранительных органов и разведслужб в Елисейском дворце.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Премьер-министр Себастьен Лекорню и другие члены правительства предоставят подробный отчет о подготовке к протестам, которые объявлены в эту субботу, 24 октября.

Отметим, что в среду префектура полиции Парижа издала приказ, запрещающий собрания и демонстрации в четверг в определенных районах столицы, включая Елисейский дворец, Матиньон, Национальное собрание, Сенат, а также туристические достопримечательности, такие как Лувр и Елисейские поля.

Согласно указу, в четверг с 8:00 до 20:00 в указанных районах запрещается присутствие и передвижение людей, участвующих в шествиях, парадах и собраниях, которые не были объявлены в соответствии с установленными законом условиями. Аналогичные запреты касаются и парижских железнодорожных вокзалов, площади Италии, Бастилии, Республики, Шатле, Ле-Аль, остров Сите и районе универмагов.