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    Макрон созвал совещание с участием правоохранительных органов и разведслужб

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 09:33
    Макрон созвал совещание с участием правоохранительных органов и разведслужб

    Вернувшись во Францию ​​после трехдневной поездки, президент Эмманюэль Макрон созвал совещание с участием правоохранительных органов и разведслужб в Елисейском дворце.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Премьер-министр Себастьен Лекорню и другие члены правительства предоставят подробный отчет о подготовке к протестам, которые объявлены в эту субботу, 24 октября.

    Отметим, что в среду префектура полиции Парижа издала приказ, запрещающий собрания и демонстрации в четверг в определенных районах столицы, включая Елисейский дворец, Матиньон, Национальное собрание, Сенат, а также туристические достопримечательности, такие как Лувр и Елисейские поля.

    Согласно указу, в четверг с 8:00 до 20:00 в указанных районах запрещается присутствие и передвижение людей, участвующих в шествиях, парадах и собраниях, которые не были объявлены в соответствии с установленными законом условиями. Аналогичные запреты касаются и парижских железнодорожных вокзалов, площади Италии, Бастилии, Республики, Шатле, Ле-Аль, остров Сите и районе универмагов.

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