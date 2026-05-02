    Есауленко: Азербайджан – единственная страна региона, восстановившая территориальную целостность

    Азербайджан является единственной страной на постсоветском пространстве, которая смогла восстановить суверенитет и территориальную целостность собственными силами.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

    "К сожалению, Молдова еще находится в стадии восстановления территориального суверенитета. И у Азербайджана, и у Молдовы после распада СССР была одна и та же проблема с территориальными конфликтами", - сказал он.

    Есауленко также поздравил Азербайджан с полным возвращением контроля над Карабахом и Восточным Зангезуром спустя десятилетия оккупации.

    "Я конечно же хочу поздравить Азербайджан, ведь это первая республика на постсоветском пространстве, которая собственными силами вернула свои территории. И я, будучи послом Молдовы, уделяю этому особое внимание", - сказал он.

