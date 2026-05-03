    Казахстан нарастил инвестиции нерезидентов в гособлигации до $5 млрд

    Финансы
    • 03 мая, 2026
    • 08:54
    Казахстан нарастил инвестиции нерезидентов в гособлигации до $5 млрд

    Инвестиции нерезидентов в государственные облигации напрямую зависят от уровня доверия к проводимой экономической политике и институтам власти.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Нуржан Турсунханов на семинаре по рынкам капитала в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    По его словам, уровень развития рынка капитала является индикатором зрелости всей финансовой системы.

    "Доминирование банковского сектора, как правило, свидетельствует о ранней стадии развития. Полноценный рынок капитала - это, прежде всего, вопрос доверия. Пять лет назад мы рассчитывали привлечь хотя бы 1–2 млрд долларов инвестиций нерезидентов в гособлигации Казахстана. Уже в прошлом году этот показатель достиг 2 млрд долларов вложений в бумаги, номинированные в национальной валюте", - отметил он.

    Н.Турсунханов подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря предсказуемой политике центрального банка и высокому уровню доверия к регулятору.

    "Причем за последние полгода объем инвестиций нерезидентов фактически удвоился - с 2 до почти 5 млрд долларов. Это наглядно демонстрирует, что сильный и надежный регулятор, чьи действия понятны рынку, является одним из ключевых факторов формирования эффективно функционирующего рынка капитала", - добавил он.

    Азиатский банк развития (АБР) Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана
    Qazaxıstan qeyri-rezidentlərin dövlət istiqrazlarına investisiyaları 5 mlrd dollaradək artırır
    Kazakhstan boosts non-resident investment in government bonds to $5B

