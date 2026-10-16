Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Арагчи: Уверены, что Армения не предпримет действия против безопасности Ирана в рамках TRIPP

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 13:04
    Арагчи: Уверены, что Армения не предпримет действия против безопасности Ирана в рамках TRIPP

    Иран уверен, что Армения не предпримет никаких действий против безопасности Тегерана.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на полях COP17 в Ереване, комментируя вопрос о реализации "Маршрута Трампа" (TRIPP).

    По его словам, Иран поддерживает тесные контакты с Арменией.

    "Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во второй раз за последние две недели", - отметил он.

    Аббас Арагчи Маршрут Трампа (TRIPP) Армения Исламская Республика Иран
    Əraqçi: Ermənistanın İranın təhlükəsizliyinə qarşı heç bir addım atmayacağına əminik
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    15:48
    Фото
    Главы МИД Азербайджана и Шри-Ланки обсудили усиление политического диалога
    Внешняя политика
    15:48
    Фото
    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования
    Армия
    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    Лента новостей