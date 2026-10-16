Арагчи: Уверены, что Армения не предпримет действия против безопасности Ирана в рамках TRIPP

Иран уверен, что Армения не предпримет никаких действий против безопасности Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на полях COP17 в Ереване, комментируя вопрос о реализации "Маршрута Трампа" (TRIPP).

По его словам, Иран поддерживает тесные контакты с Арменией.

"Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во второй раз за последние две недели", - отметил он.