Арагчи: Уверены, что Армения не предпримет действия против безопасности Ирана в рамках TRIPP
В регионе
- 16 октября, 2026
- 13:04
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Иран уверен, что Армения не предпримет никаких действий против безопасности Тегерана.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на полях COP17 в Ереване, комментируя вопрос о реализации "Маршрута Трампа" (TRIPP).
По его словам, Иран поддерживает тесные контакты с Арменией.
"Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во второй раз за последние две недели", - отметил он.
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