Əraqçi: Ermənistanın İranın təhlükəsizliyinə qarşı heç bir addım atmayacağına əminik
Region
- 16 oktyabr, 2026
- 13:09
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İran əmindir ki, Ermənistan Tehranın təhlükəsizliyinə qarşı heç bir addım atmayacaq.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi İrəvanda COP17 çərçivəsində "Tramp marşrutu"nun (TRIPP) reallaşdırılması məsələsini şərh edərkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, İran Ermənistanla sıx əlaqələr saxlayır.
"İran Prezidenti Məsud Pezeşkian son iki həftə ərzində ikinci dəfə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşəcək", - o qeyd edib.
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