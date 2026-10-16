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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ильхам Алиев принял нового посла Грузии в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 13:19
    Ильхам Алиев принял нового посла Грузии в Азербайджане

    16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Грузии в нашей стране Георгия Закарашвили.

    Как сообщает Report, посол вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

    Глава государства побеседовал с послом.

    Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Грузию в апреле этого года и гостеприимство, оказанное во время визита.

    Заявив, что азербайджано-грузинские отношения имеют богатую историю и большое будущее, глава государства подчеркнул успешное развитие дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими странами как двумя независимыми государствами, отметил, что наши народы связывают узы братства.

    Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности.

    Выразив признательность за прием, Георгий Закарашвили сказал, что для него большая честь быть назначенным послом в братском Азербайджане и встретиться с главой нашего государства. Посол подчеркнул, что наши страны являются стратегическими партнерами. Дипломат отметил близость двух народов друг другу.

    Он заверил, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения исторически сложившегося сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

    В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием политических отношений между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной сферах, в области энергетической безопасности и других направлениях.

    Были затронуты совместные проекты, реализуемые нашими странами в энергетической и транспортной сферах, подчеркнуто их важное значение не только на региональном, но и на глобальном уровне.

    Ильхам Алиев принял нового посла Грузии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял нового посла Грузии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял нового посла Грузии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял нового посла Грузии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял нового посла Грузии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял нового посла Грузии в Азербайджане

    Ильхам Алиев Георгий Закарашвили Верительные грамоты Азербайджано-грузинские отношения
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    İlham Əliyev Gürcüstanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
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    President Ilham Aliyev receives newly appointed Georgian ambassador to Azerbaijan
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