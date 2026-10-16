Ильхам Алиев принял нового посла Индии в Азербайджане

16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в нашей стране Абхая Кумара.

Как сообщает Report, посол вручил главе нашего государства свои верительные грамоты.

Абхай Кумар сказал, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений.

В ходе беседы были упомянуты контакты главы нашего государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшегося в сентябре этого года в городе Бишкек.

На встрече было отмечено, что между азербайджанским и индийским народами существуют тысячелетние историко-культурные связи, состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в различных сферах.