Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ильхам Алиев принял нового посла Индии в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 13:00
    Ильхам Алиев принял нового посла Индии в Азербайджане

    16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в нашей стране Абхая Кумара.

    Как сообщает Report, посол вручил главе нашего государства свои верительные грамоты.

    Абхай Кумар сказал, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений.

    В ходе беседы были упомянуты контакты главы нашего государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшегося в сентябре этого года в городе Бишкек.

    На встрече было отмечено, что между азербайджанским и индийским народами существуют тысячелетние историко-культурные связи, состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в различных сферах.

    Ильхам Алиев принял нового посла Индии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял нового посла Индии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял нового посла Индии в Азербайджане
    Ильхам Алиев принял нового посла Индии в Азербайджане

    Ильхам Алиев Абхай Кумар Нарендра Моди Верительные грамоты Индия
    Фото
    İlham Əliyev Hindistanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev received newly appointed Indian ambassador to Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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