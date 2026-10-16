Посол Индии выразил готовность укреплять двусторонние связи с Азербайджаном
Внешняя политика
- 16 октября, 2026
- 13:12
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Посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар заявил, что намерен содействовать укреплению двусторонних связей между Индией и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х после вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.
"Сегодня имел честь вручить верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. С нетерпением жду возможности содействовать укреплению двусторонних связей между Индией и Азербайджаном", - написал дипломат.
Had the honour of presenting my credentials to H.E. President Ilham Aliyev today in Baku, Azerbaijan. Look forward to strengthening bilateral ties between India and Azerbaijan. 🇮🇳 🤝 🇦🇿 @presidentaz @azpresident https://t.co/kkpUkr6tMN— Amb. Abhay Kumar (@AmbassadorAbhay) October 16, 2026
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Indian ambassador ready to strengthen bilateral ties with Azerbaijan
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