Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Посол Индии выразил готовность укреплять двусторонние связи с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 13:12
    Посол Индии выразил готовность укреплять двусторонние связи с Азербайджаном

    Посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар заявил, что намерен содействовать укреплению двусторонних связей между Индией и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х после вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

    "Сегодня имел честь вручить верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. С нетерпением жду возможности содействовать укреплению двусторонних связей между Индией и Азербайджаном", - написал дипломат.

    Абхай Кумар Азербайджано-индийские отношения
    Səfir: Hindistan Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələri gücləndirməyə hazırdır
    Indian ambassador ready to strengthen bilateral ties with Azerbaijan
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