Посол Индии выразил готовность укреплять двусторонние связи с Азербайджаном

Посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар заявил, что намерен содействовать укреплению двусторонних связей между Индией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х после вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

"Сегодня имел честь вручить верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. С нетерпением жду возможности содействовать укреплению двусторонних связей между Индией и Азербайджаном", - написал дипломат.