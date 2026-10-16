İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Səfir: Hindistan Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələri gücləndirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 13:17
    Səfir: Hindistan Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələri gücləndirməyə hazırdır

    Hindistanın Azərbaycandakı səfiri Abhay Kumar ölkəsi ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsinə töhfə vermək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Prezident İlham Əliyevə etimadnaməsini təqdim etdikdən sonra "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə etimadnaməmi təqdim etmək mənim üçün şərəf idi. Hindistan və Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsinə töhfə vermək fürsətini səbirsizliklə gözləyirəm", - diplomat yazıb.

    İlham Əliyev Abhay Kumar Hindistan
    Посол Индии выразил готовность укреплять двусторонние связи с Азербайджаном
    Indian ambassador ready to strengthen bilateral ties with Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

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