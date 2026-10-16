Транзит нефти по БТД за 9 месяцев превысил 18 млн тонн

По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-сентябре 2026 года транспортировано 18 млн 856,8 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

За отчетный период на трубопровод БТД пришлось 76,6% всех объемов транспортировки нефти.

Из общего объема 82% (15 млн 456,1 тыс. тонн) составила нефть, добытая в Азербайджане, а 18% (3 млн 400,7 тыс. тонн) - нефть Туркменистана и Казахстана.