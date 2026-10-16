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    Транзит нефти по БТД за 9 месяцев превысил 18 млн тонн

    Энергетика
    • 16 октября, 2026
    • 13:19
    Транзит нефти по БТД за 9 месяцев превысил 18 млн тонн

    По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-сентябре 2026 года транспортировано 18 млн 856,8 тыс. тонн нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

    За отчетный период на трубопровод БТД пришлось 76,6% всех объемов транспортировки нефти.

    Из общего объема 82% (15 млн 456,1 тыс. тонн) составила нефть, добытая в Азербайджане, а 18% (3 млн 400,7 тыс. тонн) - нефть Туркменистана и Казахстана.

    Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) Государственный комитет статистики Азербайджана Транзит нефти
    BTC kəməri ilə 9 ayda 19 milyon tona yaxın neft nəql edilib
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